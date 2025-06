Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und die Lienberg-Gemeinschaft spendet im Jahresrhythmus für einen guten Zweck. Wie seit mehreren Jahren schon ist es den Lienbergern weiterhin wichtig, einen Teil des Erlöses vom Lienbergfest sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen sowie stark gehandicapten Kindern in der näheren Umgebung zu spenden.

Die Auswahl fiel diesmal auf die zehnjährige Lea Bantle aus Seedorf, die als Drillingskind seit der Geburt schwer behindert und auf umfangreiche Hilfe angewiesen ist. Die Eltern Tobias und Verena Bantle sowie die Drillingsschwestern Marie und Amelie haben sich über die unverhoffte finanzielle Unterstützung sehr gefreut.

Übergabe des Schecks

Bei der Übergabe des symbolischen Schecks in der Wohnung gaben Leas Eltern bekannt, mit dem Geld einen Fahrradanhänger anzuschaffen, in dem Lea mit ihrem Rollstuhl bei Ausfahrten und Ausflügen per Rad mitgenommen werden kann. Weil Lea auf den Rollstuhl angewiesen ist, ist die Familie mit dem Radanhänger nun deutlich flexibler als bisher. Wenn die Anschaffung rechtzeitig eintrifft, will die Familie Bantle mit dem neuen Radanhänger und Lea zum diesjährigen Lienbergfest am 3. August radeln.