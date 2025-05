Zuwanderung: Neue Visa-Regeln in Großbritannien treffen auch Deutsche

1 Der britische Premier Keir Starmer wird die verschärften Regeln bei einer Pressekonferenz erläutern. (Archivfoto) Foto: Frank Augstein/AP/dpa

Nach Großbritannien auszuwandern, wird vorerst auch für deutsche Bürgerinnen und Bürger komplizierter. Die britische Regierung kündigt eine Reihe von Änderungen bei der Visa-Vergabe an.









London - Großbritannien verschärft massiv die Einwanderungsregeln. Die britische Regierung stellt an diesem Montag ein sogenanntes "Immigration White Paper" vor, das auch für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger relevant ist. Premierminister Keir Starmer will laut Regierung während einer Pressekonferenz ankündigen, dass das Leben in Großbritannien "ein Privileg" sei, das man sich verdienen müsse.