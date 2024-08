Zuwanderung: Illegale Migration 2023 deutlich gestiegen

1 Schleuser nutzen zum Transport von Migranten oft Kleintransporter (Archivbild). Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Menschen kommen etwa aus Syrien, der Türkei und Afghanistan: Das Bundeskriminalamt verzeichnet eine starke Zunahme der illegalen Einwanderung. Oft sind Schleuser im Spiel.









Wiesbaden - Die illegale Migration nach Deutschland hat 2023 deutlich zugenommen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte, registrierte die Polizei 266.224 Tatverdächtige wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies einen Anstieg um rund ein Drittel (plus 33,4 Prozent). In den meisten Fällen wurden die Verdächtigen von der Bundespolizei gefasst.