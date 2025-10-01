Brand in München: Sprengfallen in Haus gefunden – Verletzter verstorben

1 In München kommt es am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Foto: dpa//Roland Freund In München steht am Mittwochmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die Polizei findet eine verletzte Person – für die jedoch jede Hilfe zu spät kommt.







Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwochmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bei der Feuerwehr war am frühen Morgen um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden der bayerischen Landeshauptstadt hörten zudem „Knallgeräusche“, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine Anwohnerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke.