Brand in München: Sprengfallen in Haus gefunden – Verletzter verstorben
1
In München kommt es am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Foto: dpa//Roland Freund

In München steht am Mittwochmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die Polizei findet eine verletzte Person – für die jedoch jede Hilfe zu spät kommt.

Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwochmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Bei der Feuerwehr war am frühen Morgen um 4.41 Uhr ein Notruf eingegangen, Anwohner im Stadtteil Lerchenau im Norden der bayerischen Landeshauptstadt hörten zudem „Knallgeräusche“, wie eine Polizeisprecherin sagte. Eine Anwohnerin berichtete von einer beißenden Rauchwolke.

 
Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: Roland Freund/dpa

München: Polizei findet Verletzten in der Nähe des Tatorts

Die alarmierte Polizei fand einen verletzten Menschen an einem See unweit eines brennenden Einfamilienhauses. Wie sie auf X mitteilte, ist die Person zwischenzeitlich verstorben. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch nicht geklärt.

Die Polizei geht bei dem Feuer von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Wie sie auf X mitteilt, sind in dem Haus Sprengfallen gefunden worden. Zur Entschärfung wurden demnach Spezialkräfte hinzugezogen.

 