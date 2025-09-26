Zuvor bei der TSG Hoffenheim: Ex-Profi Isabella Hartig hat sich beim SV Eutingen schnell eingelebt

Nach ihrem Karriereende in der Bundesliga hat sich Isabella Hartig im Sommer Verbandsligist SV Eutingen angeschlossen und steht vor der ersten schweren Aufgabe.
Bei der TSG Hoffenheim stand die 28-Jährige zehn Spielzeiten in 113 Bundesligaspielen auf dem Rasen und erzielte 18 Tore. Eine Knieverletzung führte dazu, dass Isabella Hartig nicht mehr professionell Fußball spielen kann. Private Gründe brachten sie nach Bildechingen. Klar war aber, dass Hartig als Hobby weiterhin auf dem Platz stehen will. Schnell wurde sie auf den SV Eutingen aufmerksam.