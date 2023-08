Rund 81 600 Kunden der Sparkasse Schwarzwald-Baar haben Anfang Juli Post bekommen. In dem zugesendeten Schreiben heißt es: „Um Ihnen, trotz deutlich gestiegener Kosten, weiterhin unseren umfangreichen Service online und vor Ort zu bieten, werden wir die Preise für unsere Privatgirokonten zum 1. Oktober 2023 erhöhen.“

Betroffen von der rund 20-prozentigen Preiserhöhung sind Kunden mit einem Girokonto „Comfort“ und einem Girokonto „Premium“. Das Girokonto Comfort kostet ab Oktober 9,50 Euro statt bisher 7,90 Euro und die Kontoführungsgebühren für das Girokonto Premium werden von 11,90 Euro auf 14,50 Euro erhöht.

Kunden müssen Preiserhöhung zustimmen

Damit das Konto weitergeführt werden kann, ist eine Zustimmung der Kunden zur Preiserhöhung erforderlich. Hierfür bietet die Sparkasse eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, um den Kunden eine „unkomplizierte Zustimmung“ zu ermöglichen, wie Michael Pohl, Pressesprecher der Sparkasse Schwarzwald-Baar, betont.

Zum einen haben die Kunden die Möglichkeit, über ein dem Schreiben beigelegtes Formular den neuen Bedingungen zuzustimmen. Weiter ist eine Zustimmung auch direkt am Geldautomaten, per QR-Code, in der Sparkassen-App, im Online-Banking und persönlich in den Geschäftsstellen möglich, zählt Pohl auf. So hätten bislang bereits knapp 80 Prozent der zukünftigen Preiserhöhung zugestimmt. „ Prozentual liegt die Zustimmung per Briefrückläufer momentan vorne, gefolgt von der Möglichkeit an den Geldautomaten“, teilt Pohl mit.

Bank zeigt sich positiv gestimmt

Wer der Preiserhöhung noch nicht zugestimmt hat, den wird die Sparkasse mit einem Schreiben im September nochmals daran erinnern, erläutert der Pressesprecher. Eine Zustimmung ist bis 30. September erforderlich, angesichts der bereits hohen Zustimmungsquote sei die Bank allerdings recht positiv gestimmt.

„Über eine Preiserhöhung freut sich im ersten Moment natürlich nie jemand“, räumt Pohl ein und ergänzt, „entscheidend ist aber, wie die Kunden damit umgehen. Und hier verzeichnen wir zwar viele Rückfragen, beispielsweise zu unseren unterschiedlichen Kontomodellen, am Ende bleibt durch unsere persönliche Beratung eine dauerhaft negative Reaktion größtenteils aber aus.“

Die Kunden würden für die Preiserhöhung Verständnis zeigen, auch, weil es die erste Preiserhöhung seit 2016 ist.