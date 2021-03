2 Das alte Gebäude "Wilhelmstraße 12" steht bereits nicht mehr. Foto: Mutschler

Die Kommunalentwicklung der Landesbank Baden-Württemberg berät Bad Wildbad in Sachen Stadtentwicklung. Jetzt gab es heftige Kritik für ein geplantes Objekt in der Wilhelmstraße. Die Stadträte erteilten dennoch die sanierungsrechtliche Genehmigung.

Bad Wildbad - In der Wilhelmstraße 12 soll neu gebaut werden. Das alte Gebäude ist bereits abgerissen, das neue als Wohn- und Geschäftshaus geplant. Das Bauvorhaben liegt im Sanierungsgebiet "Stadtmitte II (2010)". Für dieses Gebiet sind laut Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung unter anderem folgende Ziele formuliert: Steigerung der Attraktivität der Fußgängerzone/Wilhelmstraße, Verbesserung der Wohnsituation durch Entkernung im rückwärtigen Bereich und Verbesserung der Erschließungssituation (ruhender Verkehr) für die Anwohner, verbunden mit Begrünungsmaßnahmen.

Nachdem der Bauherr den Bauantrag im August 2020 eingereicht hatte, folgten mehrere Gespräche mit der Kommunalentwicklung (KE), dem Bauherrn und dem Architekten. Daraufhin sei die Gestaltung des Gebäudes abgeändert worden. In einer Stellungnahme lehnte die KE aber auch dieses abgeänderte Planheft ab. In dem Schreiben werden laut Sitzungsvorlage gleiche mehrere Punkte gerügt: "Der geplante Baukörper entspräche nicht der ursprünglichen/gewachsenen Bebauungsstruktur entlang der Wilhelmstraße. Das Grundstück wird nahezu zu 100 Prozent überbaut. Weitere Vorhaben werden sich an dem Vorhaben orientieren. Die geplante gewerbliche Einheit und die geplanten Wohnungen seien unattraktiv (Gestaltung, Belichtung). Die Geschossigkeit verursache eine Unmaßstäblichkeit zur Nachbarbebauung. Die Parkierungsanlage sei aus städtebaulich-gestalterischer Sicht nicht vertretbar."

Die Stadtverwaltung sieht diese Punkte anders und widerspricht der KE. So sei eine klare und eindeutige Bebauungsstruktur in der Wilhelmstraße nicht vorhanden. Die einzige erkennbare Systematik seien die Höhen der ersten drei Geschosse, die jedoch keine einheitlich durchgehende Linie ausbilden würde und zudem regelmäßig aufgebrochen werde.

Zudem seien fast alle Grundstücke der Wilhelmstraße zu 100 Prozent überbaut, deshalb sei "nicht ersichtlich, warum dieses Grundstück nicht zu 100 Prozent überbaut werden können soll".

Zeitgemäße Entwicklung

Zu der von der KE befürchteten Nachahmung teilt das Stadtbauamt mit, dass die Wilhelmstraße nicht von der städtischen Entwicklung ausgenommen werden könne. Den anliegenden Eigentümern müsse die Möglichkeit zu einer zeitgemäßen Weiterentwicklung der Grundstücke im Rahmen des gültigen Rechts gegeben werden. Außerdem sei kein einheitlicher Stil erkennbar.

Zur Unattraktivität der gewerblichen Einheit und der geplanten Wohnungen teilt die Verwaltung mit, dass die Gewerbefläche unter das Straßenniveau gesenkt worden sei. Belichtet würden die Räume über die unterste Zeile an Fenstern. "Die einzige große Lichtquelle der zur Wilhelmstraße zugewandten Wohnräume stellt die Loggia dar. Dies wurde nachgebessert, indem in die Fassade schmale F60-Brandschutzfenster eingeplant wurden", ist weiter zu lesen. Die Stadtverwaltung teile dagegen die Bedenken zur Attraktivität der Räume: "Der Bauherr wurde seitens der Stadtverwaltung und KE darauf hingewiesen, wollte jedoch die Pläne im Grundsatz nicht mehr abändern. Die Attraktivität der beantragten Immobilie liegt in erster Linie in der Verantwortung des ­Bauherrn."

Zwar sei das Bauvorhaben höher als die angrenzende Bebauung, jedoch fänden sich in der Wilhelmstraße weitere Objekte mit vergleichbarer absoluter Höhe (Beispiel: Wilhelmstraße 4). Optisch sei vor allem die erlebbare Höhe ausschlaggebend, die durch das Zurücksetzen des obersten Geschosses gemindert werde, heißt es weiter.

Die geplante Parkierungsanlage stehe dem Ziel der Verkehrsreduzierung entgegen, folgte die Verwaltung der Rüge der KE. Allerdings könne es bis zu acht Autos aufnehmen und so wiederum dem Sanierungsziel gerecht werden, parkende Autos auf der Wilhelmstraße zu vermeiden. Zudem werde das System so eingehaust, dass es wie ein weiteres Wohnhaus ­wirke.

Aus diesen Gründen sollte, so der Antrag der Stadtverwaltung, trotz Abweichung vom Sanierungskonzept die sanierungsrechtliche Genehmigung erteilt werden.

Stadtbaumeister Volkhard Leetz sagte, dass nun geplant sei, einen Bebauungsplan über den Bereich Innenstadt zu legen, "damit wir ein baurechtliches Werkzeug haben". Daraufhin erwiderte Bruno Knöller (SPD), dass dieser Bebauungsplan "längst überfällig" sei. "Der Gemeinderat kann so bei vielen Dingen nur zuschauen", so Knöller weiter.

Knöller übernahm es auch, die Bedenken der KE aus der Sitzungsvorlage öffentlich vorzutragen und fügte im Blick auf die langjährige Zusammenarbeit mit der KE an: "So ein vernichtendes Urteil hat es noch nie gegeben." Zwar seien mittlerweile einige Dinge nachgebessert worden, aber er fühle sich seit Jahrzehnten dem historischen Stadtbild verpflichtet, deshalb werde es von ihm ein "klares Nein" geben.

Bürgermeister sauer

Vor zehn Jahren habe man die städtebauliche Entwicklung mit dem Sanierungskonzept festgelegt, sagte Rita Locher (FWV/FDP) und übte Kritik an der Verwaltung. Wenn die KE so eine Stellungnahme abgebe, verstehe sie nicht, warum man "nicht mal erwägt, die KE in den Bau- und Umweltausschuss mit einzubinden". Außerdem fragte sie: "Warum wurde in zehn Jahren nichts erreicht?" Man müsse sich die Frage stellen, ob man die gesteckten Ziele weiter verfolgen wolle oder nicht. Da ein Bebauungsplan fehle, könne man nur Einzelmaßnahmen abwägen. "Ich tue mir sehr schwer, zuzustimmen", sagte sie ­abschließend.

Bürgermeister Klaus Mack reagierte etwas säuerlich. Denn schließlich sei der Beschlussvorschlag im Bau- und Umweltausschuss (BUA) so gefasst worden und nicht allein von der Verwaltung. "Dann müssen sie klären, wer im BUA was entscheidet und was der Gemeinderat entscheidet." Auch die Kritik, beim Sanierungsprogramm sei nichts passiert, könne er so nicht stehen lassen. Ziel sei es schließlich auch, Gebäude abzureißen und neu zu bauen. "Der BUA hat es zur Beschlussfassung empfohlen. Ich weiß nicht, was die Stadtverwaltung da jetzt falsch gemacht haben soll", sagte er weiter.

Auch Uwe Göbel (CDU) war nicht sonderlich angetan vom Beschlussvorschlag und den Plänen: "Große Begeisterung drückt sich anders aus." Allerdings gebe es vergleichbare Fälle und "es hat bereits begonnen", die Planungen seien schon ziemlich weit. Dennoch sei es gut, dass man zu einem Kompromiss gekommen sei, "dem man zähneknirschend zustimmen kann". Göbel wies zudem darauf hin, dass ein Bebauungsplan für das Gebiet wichtig sei.

Rüdiger Jungkind, der Leiter der Baurechts- und Bauverwaltungsabteilung, wies vor der Abstimmung darauf hin, dass es um eine bau- und sanierungsrechtliche Genehmigung gehe. Zudem war "mit dem Bauherr auch alles andere als leicht zu reden", so Jungkind weiter.

Bei der anschließenden Abstimmung gab es zwei Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen, sodass die sanierungsrechtliche Genehmigung für das Wohn- und Geschäftshaus und das Parksystem mit 13 Ja-Stimmen mehrheitlich beschlossen wurde.