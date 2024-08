Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn starten am Samstag, 10. August, einen Extra-Zug zum Seenachtsfest in Konstanz.

Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn laden zu einer ganz besonderen Extra-Fahrt ein: Am Samstag, 10. August, startet ein historischer Zug von Stuttgart-Vaihingen nach Konstanz.

Die Fahrt verspricht ein einzigartiges Erlebnis, das Eisenbahnromantik mit einem der größten und beliebtesten Sommerfeste am Bodensee verbindet. Zusteigen ist in Stuttgart-Vaihingen, Böblingen, Herrenberg, Horb, Oberndorf, Rottweil und Tuttlingen möglich.

Ein Zustieg ist auch in Horb möglich

Der Zug, zunächst gezogen von der historischen E-Lok 140 797, verlässt den Bahnhof von Stuttgart-Vaihingen gegen 12 Uhr. Die Route führt durch die malerischen Landschaften des oberen Neckartals und des Bodenseeraums. Geplante Zwischenhalte sind in Böblingen, Herrenberg, Horb, Oberndorf, Rottweil und Tuttlingen.

Von Rottweil an bespannt die Dampflok, 52 7596, den Zug. Mehr als 8000 Exemplare dieser Dampflok-Baureihe wurden in den Jahren 1943 bis 1945 gebaut. Sie waren nach dem 2. Weltkrieg nahezu überall in Europa anzutreffen. 52 7596 wurde 1944 bei der Wiener Lokfabrik gebaut und war bis 1977 bei den Österreichischen Bundesbahnen im Einsatz. Seit 1978 gehört sie den Eisenbahnfreunden Zollernbahn (EFZ). An Bord erwartet die Reisenden nicht nur der Charme vergangener Zeiten, sondern auch ein nostalgischer Speisewagen mit regionalen Spezialitäten.

Die Ankunft in Konstanz ist für 16 Uhr geplant, so dass die Teilnehmer genügend Zeit haben, die Stadt zu erkunden und sich auf das abendliche Highlight vorzubereiten. Das Seenachtsfest, bekannt für sein atemberaubendes Feuerwerk, musikalische Darbietungen und vielfältigen kulinarischen Angeboten, hat seine Tore bei Ankunft bereits geöffnet. Die Fahrgäste haben somit die Möglichkeit, den Tag individuell zu gestalten, sei es durch einen Bummel entlang der Seepromenade, einen Besuch der historischen Altstadt oder eine entspannte Bootsfahrt auf dem Bodensee.

Nach dem Feuerwerk um 23.30 Uhr verlässt der Extra-Zug Konstanz. Stuttgart-Vaihingen wird gegen drei Uhr in der Nacht erreicht.

Hier bekommt man die Fahrkarten für den Zug

Die Fahrkarten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Restplätze können gegebenenfalls, noch am Bahnsteig vor der Abfahrt erworben werden. Anmeldung unter: „www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de“, E-Mail: kontakt@efz-ev.de; oder Telefon (0741) 17470818, der Telefonanschluss ist donnerstags und freitags zwischen 16 und 18 Uhr besetzt.