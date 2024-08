Großer Einsatz am Donnerstag am Offenburger Gifiz: Rettungskräfte haben am Mittag eine leblose Person aus dem Wasser gezogen.

Zeugen haben dem Notruf gegen 11.45 Uhr eine im Gifiz treibende Person gemeldet. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz auf Nachfrage. Der leblose Mensch befand sich in Ufernähe, so der Sprecher.

Eine große Zahl an Helfern von DLRG, Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei fuhren umgehend an das Ufer. Der Mensch konnte am Mittag aus dem See geborgen werden.

Nähere Informationen zu deren Gesundheitszustand teilte die Polizei zunächst nicht mit.