„Zustand nicht länger tragbar“: Nach einigen internen Unruhen – FC 08 Villingen zieht Konsequenzen

1 Mike Duffner ist Teil des Jugendkoordinationsteams des FC 08 Villingen. Foto: Rohde In einer Pressemitteilung zieht der FC 08 Villingen Konsequenzen aus internen Unruhen in der Jugendabteilung und stellt ein neues Koordinationsteam vor.







Der Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen reagiert auf die Entwicklungen in seiner Jugendabteilung und setzt mit Mike Duffner, Dominik Falk und Bora Ikiz ab sofort ein neues Koordinationsteam ein. Dies teilt der FC 08 am Dienstagnachmittag mit. Das Trio wird offiziell bei der Jugendversammlung am 31. Juli vorgestellt, nimmt seine Arbeit jedoch bereits jetzt auf.