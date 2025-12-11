Zuspruch von vielen Seiten: Das plant die Lahrer Posa-Pflege

Julia Sakirov und Richer Po versorgen mit ihrem neuen ambulanten Dienst seit August rund 60 Patienten. Beim Tag der Offenen Tür zeigte sich das Team für die Zukunft gut aufgestellt.
In Lahr gibt es einen neuen ambulanten Pflegedienstanbieter. Seit August ist in der Innenstadt die Posa Pflege von Julia Sakirov und Richer Po ansässig. Die Neuen sind allerdings keine Unbekannten: Po arbeitet bereits seit sechszehn Jahren im Pflegesektor. Jetzt haben er und seine Kollegin Sakirov den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.