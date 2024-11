Zuschussantrag von Verein: Schramberger Szene 64 will ihr Gelände erweitern

1 Das Gebäude soll als neuer Veranstaltungsort dienen Innen soll ein Veranstaltungsraum für 500 bis 600 Personen entstehen. Außen sollen auf dem Parkplatz Open-Air-Konzerte möglich werden. Foto: Serafina Wölfle

Der Verein Szene 64 möchte das Junghans-Gebäude 10 in der Geißhalde erwerben. Ein weiterer und größerer Veranstaltungsort namens „Forum 10“ soll so entstehen und auch Open-Air-Konzerte auf dem Parkplatz ermöglichen.









Um seine Pläne zu realisieren, stellte der Verein Szene 64 einen Antrag an die Stadt Schramberg auf Investitionszuschuss in Höhe von 52 000 Euro. Das wären knapp 30 Prozent der erwarteten Kosten. Der Verein geht nämlich davon aus, dass dafür 174 000 Euro an Kosten anfallen. Der Verwaltungsausschuss erhält nun am Donnerstag einen Sachvortrag dazu. Susanne Gwosch ordnet als Fachbereichsleiterin Kultur und Soziales den Sachverhalt im Ausschuss ein.