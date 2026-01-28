Zuschuss gekürzt: Städtische Sparmaßnahmen treffen Reichenbacher Familien- und Freizeitbad

Zwar blicken die Mitglieder des Familien- und Freizeitbads auf ein im Großen erfolgreiches Jahr zurück. Doch ging’s auf der Hauptversammlung auch um monetäre Sorgen.
Der Erfolg zeige sich in der Zahl von 3168 Mitgliedern und 30 687 Badegästen, sagte die Vorsitzende Birgit Griesbaum auf der Versammlung. Dies sei vor allem dem außergewöhnlich großen und vielseitigen Engagement des Vorstandsteams und der Mitglieder zu verdanken. Dankbar sei sie für den Dienst des Rettungsschwimmerteams, das für eine größtmögliche Sicherheit der Badegäste sorge.