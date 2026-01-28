Zuschuss gekürzt: Städtische Sparmaßnahmen treffen Reichenbacher Familien- und Freizeitbad

Zwar blicken die Mitglieder des Familien- und Freizeitbads auf ein im Großen erfolgreiches Jahr zurück. Doch ging’s auf der Hauptversammlung auch um monetäre Sorgen.

Der Erfolg zeige sich in der Zahl von 3168 Mitgliedern und 30 687 Badegästen, sagte die Vorsitzende Birgit Griesbaum auf der Versammlung. Dies sei vor allem dem außergewöhnlich großen und vielseitigen Engagement des Vorstandsteams und der Mitglieder zu verdanken. Dankbar sei sie für den Dienst des Rettungsschwimmerteams, das für eine größtmögliche Sicherheit der Badegäste sorge.

Dank gab es auch für Jürgen Fieß und dessen organisatorischen und strukturellen Hilfen und Rolf Metzger, der mit sportlichen Aktivitäten für viel Abwechslung sorgt. Die „guten Seelen des Vereins“ Albrecht Herr und Timo Tittel waren wieder wie so oft Helfer in allen Nöten, Dank gebührt zudem Siggi Himmelsbach für seinen Einsatz um die Pflege des Geländes.

Bei den Kursen erlernten 30 Kinder das Schwimmen. Der neue Kioskpächter Patrick Gabor trug ebenfalls zum positiven Bild des Bades bei, wie auf der Hauptversammlung zu hören war.

Der Bericht des Schriftführers Felix Feisst spiegelte die Aktivitäten im vergangenen Jahr wider. Die Sanierung des Kinderbeckens und dessen Umfeld, sportliche Erlebnisse, Feste und Feiern wie der Maihock, die Anfängerschwimmkurse und Kurse für Fortgeschrittene, Aquagymnastik, der Jedermann-Triathlon oder das Zeltlager für die Kinder waren weitere Höhepunkte im Vereinsleben. Die Grundschule organisierte im Bad im Rahmen ihres Sportunterrichts einen Schwimmunterricht. Der Badverein nahm auch an einigen örtlichen Sportereignissen teil.

Die finanziellen Sorgen des Vereins wurden derweil zur Gewissheit: Die Stadt Lahr wird den Zuschuss für das Bad um 6000 Euro kürzen. Das entspricht einer Reduzierung um 18 Prozent. Der Verein verschloss sich nicht der Notwendigkeit von Sparmaßnahmen. Dennoch hoffen die Mitglieder, dass ihr Verein nicht überproportional belastet wird.

Rechnerin Diana Himmel legte auf der Sitzung einen ausführlichen Kassenbericht vor, der mit einem Minus abschloss. Dieses ist aufgrund der Ausgaben bei Instandsetzungen und Anschaffungen angefallen, wie dann aus dem visuellen Rückblick von Albrecht Herr hervorging.

Der Verein verschließt sich den notwendigen Sparmaßnahmen nicht

Ortsvorsteher Klaus Girstl dankte den Verantwortlichen und den Mitgliedern namens des Ortschaftsrates und der Bevölkerung für die vorbildliche Zusammenarbeit und das bemerkenswert große Engagement, für das der Verein weit bekannt ist.

Mit einem visuellen Rückblick auf ein ereignisreiches Vereinsjahr von Albrecht Herr ging die gut besuchte Hauptversammlung letztlich zu Ende.

Wahlen und Abschiede

Wahlen:

Die Neuwahlen erbrachten einen eindeutigen Vertrauensbeweis für den Vorstand. Vorsitzende bleibt Birgit Griesbaum, Stellvertreterin ist Sina Schüssele. Schriftführer des Vereins ist Felix Feisst, Rechnerin Diana Hummel. Als Beisitzer gewählt wurden Ralph Arnold, Ralph Boschert, Roland Ell, Oliver Gür, Albrecht Herr, Jürgen Lauer, Diana Schrempp, Michael Weis, Nicole Lurker, Sascha Mark-stahler, Patrick Siegel und Stephanie Uhl.

Abschied:

Aus der Vorstandsarbeit wurden Jacqueline Gutmann, Mathias Jäckle, Marko Malura und Christian Straub verabschiedet. Vorsitzende Birgit Griesbaum dankte ihnen für ihre verdienstvolle Arbeit. Christian Straub gehört dem Verein bereits seit 1998 an und war 25 Jahre in verantwortlichen Positionen tätig, wobei er vor allem in technischen, finanziellen und wirtschaftlichen Fragen ein verlässlicher Partner war.