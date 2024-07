Zuschuss für den Urlaub: Urlaubsgeld für knappe Hälfte der Tarifbeschäftigten

1 Zuschuss für die schönsten Wochen des Jahres. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn

Urlaub bleibt eine kostspielige Sache. Selbst unter den Bedingungen von Tarifverträgen können längst nicht alle Beschäftigten mit einem Zuschuss rechnen.









Wiesbaden - Knapp die Hälfte der Tarifbeschäftigten in Deutschland erhält in diesen Wochen Urlaubsgeld. Das Statistische Bundesamt nennt einen Anteil von 46,8 Prozent, der sich damit seit dem Vorjahr nicht verändert hat. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten im Schnitt 1644 Euro brutto extra, was eine Steigerung um 42 Euro oder 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.