Zuschüsse: So unterstützt Calw die Sportvereine

Der VfL Stammheim, der TC Blau-Weiß und der FC Altburg bekommen Zuschüsse, um ihre Sportanlagen zu modernisieren. OB Florian Kling sieht gut angelegtes Geld.

Bauen ist teuer. Das gilt auch für Vereine. Wenn diese ihre Sportstätten auf Vordermann bringen wollen, reichen die Gelder aus Mitgliedsbeiträgen für diese Vorhaben selten aus. Deshalb gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. Zum einen gibt der Württembergische Landessportbund (WLSB) Geld. Zum anderen schießt die Stadt laut Satzung nochmals 15 Prozent der vom WLSB anerkannten Kosten zu – wenn der Gemeinderat zustimmt.

TC Blau-Weiß Der Calwer Tennisclub Blau-Weiß hat im vergangenen Jahr seine Einfeldhalle renoviert. Die stammt aus dem Jahr 1976. Der Verein hat das Dach gerichtet. Und auch die Seitenwände wurden ausgetauscht. Verbundplatten sorgen jetzt dafür, dass die Halle deutlich effizienter geheizt werden kann. Das liegt auch daran, dass der Verein ein Dunkelstrahlsystem verbaut hat, welches die Wärme gleichmäßiger verteilt. Dazu bekam die Halle einen neuen Teppichboden mit einbearbeiteter Spielmarkierung.

Die Stadt bezuschusst die schon abgeschlossene Sanierung der Tennishalle des TC Blau-Weiß. Foto: Felix Biermayer

Die Halle wurde am 10. Oktober eingeweiht. Diese kommt den 242 Vereinsmitgliedern, davon fast 100 Kinder und Jugendliche, zu Gute. Die Spieler und Mannschaften des TC treten in fast allen Altersklassen auf der Bezirks- und Verbandsebene an. Der Verein hat einen Trainer, der ganzjährig voll beschäftigt ist. Im Sommer bekommt er Unterstützung von Co-Trainern. Der TC nutzt die Halle von Oktober bis April. In den Sommermonaten wird auf den umliegenden acht Tennisplätzen und einer Kleinfeldanlage gespielt. Zudem gibt es ein Clubhaus, welches 2012 gebaut wurde.

Neben neuen Duschen im Vereinsheim braucht der FC Altburg auch eine neue Beregnungsanlage. Foto: Felix Biermayer

Der WLSB hat für die Halle des TC zuschussfähige Kosten von 246 590 Euro ermittelt und selbst einen Zuschuss von knapp 74 000 Euro ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen. Gemäß der Vereinsförderrichtlinie hat der TC bei der Stadt weitere Zuschüsse in höhe von 47 250 Euro bei der Stadt beantragt. Der Gemeinderat stimmte der Auszahlung einstimmig zu.

Die Halle in der Nähe des Schützenhauses steht aber nicht nur Vereinsmitgliedern offen. Die Kosten einer Buchung reichen von 15 bis 20 Euro pro Stunde für Nicht-Mitglieder, je nach Wochentag und Zeitfenster. Für Mitglieder ist es billiger.

Auch Abonnements für bestimmte Stunden sind möglich. Gebucht werden kann die Halle über die Homepage des Vereins. Der Verein empfiehlt vor der ersten Buchung eine Kontaktaufnahme mit dem Hallenwart. Für den Schlüssel wird Kaution von 30 Euro erhoben.

FC Altburg

Die Fußballer aus Altburg renovieren bereits seit 2024 ihr Vereinsheim, genauer gesagt die Sanitärbereiche. Die Duschen für die Gastmannschaft sind bereits neu. Damals hat die Stadt 4717 Euro ausbezahlt. Nun widmet sich der FCA auch noch den Duschen für seine eigenen Kicker. Der WLSB hat dabei förderfähige Kosten von knapp 24 500 Euro anerkannt. Die Stadt fördert das Projekt gemäß Satzung mit 15 Prozent. Das sind rund 3670 Euro. Der Gemeinderat genehmigte diese Förderung einstimmig.

Ebenso stimmte das Gremium für eine weitere Förderung zugunsten des FC Altburg. Denn der Verein möchte seine Beregnungsanlage modernisieren. Die aktuelle Anlage hat mittlerweile 46 Jahre auf dem Buckel. Geht sie kaputt, sieht es mit grünem Rasen schlecht aus. Denn der FCA bekommt für diese Anlage keine Ersatzteile mehr. Eine neue Anlage soll her. Die kostet knapp 32 000 Euro. Der WLSB erkennt knapp 27 000 Euro davon als förderfähig an. Die Stadt gibt 4011 Euro dazu.

Der FC Altburg hat zwei aktive Herren-Teams, sieben Jugendmannschaften und ein Seniorenteam. Zudem veranstaltet der Verein jährlich seine Sommertage mit Elfmeterturnier, Familientag und buntem Abend. Außerdem gibt es in Altburg alle zwei Jahre ein Fußballcamp der Sparkassenversicherung für Kinder.

VfL Stammheim

Die Stammheimer sind laut Sitzungsvorlage der einzige Verein in der Stadt der selbst Eigentümer seiner Sportanlagen und der zugehörigen Infrastruktur ist. Er hat neun Abteilungen. Im Fußball gibt es sowohl aktive Herrenmannschaften, als auch einen Jugendbetrieb und ein Alte-Herren-Team. Die Kicker trainieren und spielen auf dem Sportplatz an den Rottannen. Dort steht auch das Vereinsheim.

Und dieses will der VfL Stammheim nun sanieren. Denn das Gebäude wurde vor mehr als 40 Jahren gebaut. Es dient der Bewirtung bei Heimspielen, hat Aufbewahrungsräume, Umkleidekabinen, Duschen und Gemeinschaftsräume.

Das Dach des Sportheims ist in einem schlechten Zustand. An manchen Stellen ist es undicht. Deshalb will der Verein es nun richten lassen. Das Projekt kostet gut 51 000 Euro. Wie Oberbürgermeister Florian Kling im Gemeinderat erklärte, fördert die Stadt das Vorhaben mit knapp 3470 Euro. Der Gemeinderat genehmigte die Ausgaben einstimmig.

Oliver Höfle und Philipp Schäuble (beide GFC) stimmten wegen Befangenheit nicht mit ab. Beide gehören dem VfL-Vorstand an.

Das sagt das Gremium

OB Kling fand es gut, wenn Vereine in die Infrastruktur investieren. Das habe einen hohen Nutzen. Und die Stadt unterstütze das gerne. Das sah auch Jürgen Ott (GfC) so. „Man muss wertschätzen, was die Ehrenamtlichen machen“, sagte er. Und das tue die Stadt mit der Förderung.