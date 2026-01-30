Zuschüsse: So unterstützt Calw die Sportvereine

Der VfL Stammheim, der TC Blau-Weiß und der FC Altburg bekommen Zuschüsse, um ihre Sportanlagen zu modernisieren. OB Florian Kling sieht gut angelegtes Geld.
Bauen ist teuer. Das gilt auch für Vereine. Wenn diese ihre Sportstätten auf Vordermann bringen wollen, reichen die Gelder aus Mitgliedsbeiträgen für diese Vorhaben selten aus. Deshalb gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. Zum einen gibt der Württembergische Landessportbund (WLSB) Geld. Zum anderen schießt die Stadt laut Satzung nochmals 15 Prozent der vom WLSB anerkannten Kosten zu – wenn der Gemeinderat zustimmt.