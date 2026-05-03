Zuschauer greift Jugendspieler an: Das ist im Villinger Friedengrund am Samstag passiert – C-Jugend betroffen

Die Polizei meldet, dass im Friedengrund ein Zuschauer am Samstag mit einem Holzstock auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen sei. Betroffen war ein Jugendspiel der DJK Villingen.
Laut Mitteilung der Polizei sei ein 55-jähriger Zuschauer gegen 12.45 Uhr auf dem Sportplatz im Friedengrund, mit einem Holzstock bewaffnet, auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen. Zuvor habe es verbale Provokationen zwischen den Mannschaften gegeben. Während der 55-Jährige zum Schlag ausholte, gelang es einem Zeugen, ihm den Stock abzunehmen.