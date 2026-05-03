Zuschauer greift Jugendspieler an: Das ist im Villinger Friedengrund am Samstag passiert – C-Jugend betroffen

Die Polizei meldet, dass im Friedengrund ein Zuschauer am Samstag mit einem Holzstock auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen sei. Betroffen war ein Jugendspiel der DJK Villingen.

Laut Mitteilung der Polizei sei ein 55-jähriger Zuschauer gegen 12.45 Uhr auf dem Sportplatz im Friedengrund, mit einem Holzstock bewaffnet, auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen. Zuvor habe es verbale Provokationen zwischen den Mannschaften gegeben. Während der 55-Jährige zum Schlag ausholte, gelang es einem Zeugen, ihm den Stock abzunehmen.

Nach mehreren Drohungen und Beleidigungen verließ der Zuschauer den Sportplatz. Die Identität des Mannes konnte von der Polizei mittlerweile ermittelt werden. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

„Das war bei uns auch ein Thema. Unsere Trainer haben uns aber keinen Vorfall gemeldet. Es lief um diese Zeit nur ein D-Jugendspiel“, sagt Marcel Yahyaijan, der Geschäftsführer Sport des FC 08 Villingen, am Sonntagmittag.

VfB Villingen

Auch Dominik Grottke, beim VfB Villingen für die Jugend zuständig, weiß von nichts. „Mir ist nichts bekannt. Bei uns haben da nur die B-Mädchen gespielt“, betont Grottke. Dies kann Stefan Drzyzga nur bestätigen. „Bei uns war nichts“, so der Sportkoordinator des VfB.

Unsere Empfehlung für Sie Im Friedengrund Villingen Zuschauer attackiert Spieler mit einem Holzstock Im Friedengrund in Villingen ist ein Zuschauer am Samstag durch aggressives Verhalten aufgefallen. Mit einem Holzstock ist er auf Spieler der Heimmannschaft losgegangen.

DJK Villingen

Franz-Josef Grüninger, der stellvertretende Bezirksvorsitzende (Schwarzwald), war am Sonntagmittag noch kein Vorfall bekannt. Mehr weiß dagegen Philipp Pfriender, der Spielausschuss der DJK Villingen. „Beim Spiel unserer C-Junioren gegen Weil ist ein Zuschauer der Gäste aggressiv geworden. Ordner und Polizei haben das geregelt. Verletzt hat sich zum Glück niemand.“

Das Spiel gewann am Ende die DJK mit 4:2.