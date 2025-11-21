Zusatzbezeichnung genehmigt: Darum ist Gutach erst jetzt offiziell „Bollenhutgemeinde“

Die Kinzigtäler Kommune darf die Zusatzbezeichnung ab dem 1. Dezember ganz offiziell tragen. Ein besonderes Geschenk im Jahr des 750-jährigen Bestehens.
Inoffiziell kannte das gesamte Kinzigtal Gutach schon als „Bollenhutgemeinde“, jetzt darf sie sich auch offiziell so nennen. Laut einer Pressemitteilung des Baden-Württembergischen Innenministeriums hat Innenminister Thomas Strobl den Weg zum Führen der Zusatzbezeichnung „Bollenhutgemeinde“ freigemacht. „Mit den Zusatzbezeichnungen stärkt das Land die Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Kommunen vor Ort“, heißt es dort. Gutach sei zu Recht stolz auf den Bollenhut, wird Innenminister Thomas Strobl weiter zitiert. „Der Strohhut gehört seit etwa 1800 zur Tracht der evangelischen Frauen in den drei benachbarten Schwarzwalddörfern Gutach, Wolfach-Kirnbach und Hornberg-Reichenbach. Gerade der schöne rote Hut der ledigen Frauen ist eines der bekanntesten Symbole des Schwarzwaldes“, so Strobl.