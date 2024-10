1 Laut Polizei sind drei Menschen leicht verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der B33 bei Peterzell sind drei Menschen verletzt worden. Außerdem ist Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.









Eine 34-jährige VW-Fahrerin fuhr in Richtung St. Georgen als sie einen Bus aus dessen Haltestelle die Einfahrt in den fließenden Verkehr ermöglichte. Sie bremste ab, was ein hinter ihr fahrender 31-jährigen BMW-Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf dem VW auf.