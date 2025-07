Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag zwischen Geislingen und Isingen mit einem Traktor zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 26-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns kurz nach 16 Uhr auf der Kreisstraße 7129 in Richtung Isingen unterwegs und hielt an der Kreuzung mit der K 7128 (führt in Richtung Dormettingen) an, um einem entgegenkommenden Auto die Geradeausfahrt zu ermöglichen.

Im Anschluss fuhr der 26-Jährige bis zur Kreuzungsmitte weiter und ließ einen weiteren entgegenkommenden Wagen passieren.

Zeitgleich war ein 24-Jähriger mit einem VW Lupo auf der K 7128 von Isingen kommend unterwegs und übersah offenbar das im Kreuzungsbereich stehende Traktorgespann. Der Traktorfahrer versuchte noch, die Kreuzung zu räumen. Der VW stieß jedoch mit dem angehängten Schwader des Schleppers zusammen, wobei sich die Schwaderzinken teilweise in die Frontscheibe des VW bohrten.

An VW Lupo entsteht Totalschaden

Beim Unfall erlitt der 24-jährige VW-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. An seinem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1200 Euro entstanden sein. Der Schaden am Traktor-Anbau beträgt laut Polizei rund 4000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst, der für die Versorgung des VW-Fahrers angefordert worden war, war aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt.