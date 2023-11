Zusammenstoß mit LKW: Autofahrer nach Unfall auf A 81 bei Bad Dürrheim schwer verletzt

(red/pz) 23.11.2023 - 15:14 Uhr , aktualisiert am 23.11.2023 - 16:33 Uhr

1 Ein Rettungshubschrauber ist aktuell vor Ort. (Symbolfoto) Foto: DRF Luftrettung

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem heftigen Unfall auf der A 81 bei Bad Dürrheim gekommen. Ein 75-Jähriger fuhr ungebremst in den Auflieger eines Sattelzug-Lastwagens, seine ältere Beifahrerin wurde eingeklemmt und schwer verletzt.









Laut Polizei fuhr der 75-Jährige gegen 13.20 Uhr mit seiner Beifahrerin in einem Opel Astra Sports Tourer auf der A 81 in südlicher Richtung. Rund 1,5 Kilometer nach dem Autobahndreieck Bad Dürrheim, etwa auf Höhe des Ortsteils Unterbaldingen, fuhr der Opel auf dem rechten Fahrstreifen der A 81 ungebremst in den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzug-Lastwagens.