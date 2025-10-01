Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin bei Unfall in Villingen leicht verletzt

Die 51-Jährige war auf dem Radfahrstreifen der Niederwiesenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ein 47-jähriger Seat-Fahrer aus der St. Georgener Straße in die Kreuzung einfuhr. Dabei übersah er laut Polizei die Vorfahrt der Radfahrerin, die seitlich mit dem Auto zusammenstieß.