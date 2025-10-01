Zusammenstoß mit Auto Radfahrerin bei Unfall in Villingen leicht verletzt (red/pz) 01.10.2025 - 14:22 Uhr 1 Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com Eine 51-jährige Radfahrerin hat sich am Dienstagmorgen bei einem Zusammenstoß in Villingen leicht verletzt. Link kopiert Am Dienstag gegen 6.30 Uhr ist es in Villingen zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin gekommen. Die 51-Jährige war auf dem Radfahrstreifen der Niederwiesenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ein 47-jähriger Seat-Fahrer aus der St. Georgener Straße in die Kreuzung einfuhr. Dabei übersah er laut Polizei die Vorfahrt der Radfahrerin, die seitlich mit dem Auto zusammenstieß. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.