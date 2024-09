1 Der schwer verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Am Mittwochmorgen hat sich gegen 16 Uhr auf der B 33 bei Villingen ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist.









Eine 45-jährige Ford-Fahrerin wollte von der B 33 rechts in die Schwenninger Straße einfahren und blieb an einem Stoppschild stehen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie nach der Überprüfung auf vorfahrtsberechtigte Autos weiter und übersah hierbei einen 48-jährigen Mann, der auf einem Fahrrad an ihr vorbei fuhr.