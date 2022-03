Kleinkind nach Unfall in Villingen-Schwenningen verletzt

1 Die Polizei teilt mit, dass ein Kleinkind bei dem Unfall verletzt wurde. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Ein leicht verletztes Kind und Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der am Freitagmorgen auf der Kreuzung Schwenninger Straße und Hochstraße in Villingen passiert ist.















Villingen-Schwenningen - Eine 32 Jahre junge Frau fuhr mit einem VW-Passat auf der Schwenninger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Hochstraße bog eine 31-jährige Audi-Fahrerin nach links auf die Schwenninger Straße ein und übersah dabei den auf der Vorfahrtsstraße fahrenden VW der 32-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Bei der Kollision wird ein im VW mitfahrendes vier Jahre altes Kind leicht verletzt. Den am Audi entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, den Schaden am VW auf rund 5000 Euro. Ein Abschleppdienst brachte den nicht mehr fahrbereiten Audi in eine Werkstatt.