Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer ist es am Montagabend auf der Landesstraße 409 an der Autobahnanschlussstelle Sulz bei Vöhringen gekommen.









Ein 27-jähriger Autofahrer fuhr gegen 20.40 Uhr von Vöhringen auf der L 409 in Richtung Sulz und wollte an der Autobahnanschlussstelle nach links auf den Zubringer zur A 81 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad, dessen 18-jähriger Fahrer auf der L 409 in Richtung Vöhringen unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der junge Biker Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.