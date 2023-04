1 Bei dem Unfall wurde laut Angabe der Polizei niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: Pixabay

18.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei der Kreuzung der Turnerstraße mit der Bildackerstraße in Villingen-Schwenningen entstanden.









An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links". Eine 55-jährige Frau war gegen 16.40 Uhr mit einem Seat Ibiza in der Turnerstraße in Richtung Sturmbühlstraße unterwegs und fuhr auf die Kreuzung mit der Bildackerstraße zu. Obwohl sich rechts in der Bildackerstraße eine 60-Jährige mit einem BMW Mini der Kreuzung näherte, fuhr die Frau mit dem Seat in die Kreuzung ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Seat und dem BMW.

Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den nicht mehr fahrbereiten Seat.