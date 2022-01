1 Einen 13.000 Euro teuren Unfall gab es in Bisingen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Eine Autofahrerin hat beim Anfahren in Bisingen ein anderes Auto übersehen.















Bisingen - Ein Schaden in Höhe von zirka 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Bisingen entstanden. Eine 56-jährige Autofahrerin war gegen 9.40 Uhr von der Heidelbergstraße losgefahren. Sie übersah das Auto eines 26 Jahre alten Mannes, der in Richtung Thanheim unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Wagen der Frau so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Eine Streife des Polizeireviers Hechingen war wenige Sekunden zuvor in Richtung Grosselfingen vorbeigefahren und die Beamten hörten noch das Geräusch des Aufpralls. Sie kehrten sofort um und nahmen den Unfall auf.