Zusammenstoß in Balingen: Alkoholisierter Mercedes-Fahrer verursacht Unfall

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Ein Fehler beim Einfahren ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B463 im Bereich der Abzweigung "Kühler Grund" in Balingen ereignet hat.







Ein 75-Jähriger wollte dort gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes C250 von einem Parkplatz in die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Haigerloch heranfahrenden Mercedes CLC200. Dessen 18 Jahre alte Fahrer konnte gerade noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen auf den rechten Grünstreifen einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings wurde dabei der Wagen des 18-Jährigen am Unterboden beschädigt.