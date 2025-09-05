Zusammenstoß in Balingen: Alkoholisierter Mercedes-Fahrer verursacht Unfall
Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Fehler beim Einfahren ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B463 im Bereich der Abzweigung "Kühler Grund" in Balingen ereignet hat.

Ein 75-Jähriger wollte dort gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes C250 von einem Parkplatz in die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Haigerloch heranfahrenden Mercedes CLC200. Dessen 18 Jahre alte Fahrer konnte gerade noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen auf den rechten Grünstreifen einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings wurde dabei der Wagen des 18-Jährigen am Unterboden beschädigt. 

 

Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der beiden Fahrer ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Führerschein des 75-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. 

Verletzt wurde niemand. 

 