Zusammenstoß im Kreisverkehr: Unbekannter Autofahrer nach Unfall in Oberndorf gesucht

Ein 22-jähriger Audifahrer fuhr auf der L 415 kommend vom Lindenhof in Richtung Winzeln. Ein weiteres Auto fuhr in den Kreisverkehr von der L 413 kommend aus Hochmössingen, übersah den Audi und fuhr auf. Der Audi-Fahrer verlies den Kreisverkehr in Richtung Winzlen und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Lindenhof fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.