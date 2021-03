1 Die Verletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 81 bei Horb ist am Montagmittag eine 28-Jährige verletzt worden.

Horb - Ein 76-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war in Richtung Singen unterwegs und wollte zum Überholen eines Lastwagens von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er den bereits auf der linken Spur fahrenden 31-jährigen Skoda-Fahrer. Der Skoda-Fahrer versuchte, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter zu verhindern, was ihm aber nicht gelang. Eine hinter dem Skoda fahrende Autofahrerin konnte einen weiteren Auffahrunfall durch Vollbremsung samt Ausweichmanöver verhindern.

Bei dem Unfall verletzte sich die 28-jährige Beifahrerin des Skoda-Fahrers leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 8000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Skoda musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.