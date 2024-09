In Tieringen sind am Freitagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt. Die Tieringer Ortsdurchfahrt musste gesperrt werden.

Der Unfall passierte laut ersten Angaben gegen 10 Uhr an der Kreuzung Scheibengasse und Auf Breite direkt am Ortseingang von Tieringen.

Wie es am Unfallort heißt, wollte eine Autofahrerin von der Breite in die Scheibengasse abbiegen. Sie hielt kurz an und fuhr dann weiter, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto kam.

Das Unfallauto wurde abgewiesen und landete im Gebüsch. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt. Die Straße musste im Anschluss komplett gesperrt werden.

Vor Ort waren unter anderem die Feuerwehr Tieringen sowie der Löschzug aus Meßstetten mit insgesamt 25 Kräften, außerdem das Deutsche Rote Kreuz sowie die Polizei.