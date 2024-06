1 Bei einem Unfall in Rottweil ist am Samstag lediglich Blechschaden enstanden, die beteiligten Fahrer blieben unverletzt. (Symbolfoto) Foto: Strauch

Bei einem Unfall in Rottweil ist am Samstagmorgen Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstanden.









Laut Polizeibericht war ein 83-jähriger Fahrer eines VW Polo am Samstagmorgen gegen 9.15 Uhr in Rottweil auf der Hochmaurenstraße in Richtung Friedhof unterwegs und bog an der Kreuzung nach links auf die Römerstraße ab.