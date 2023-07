Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L 442 leicht verletzt worden.

Eine 38-jährige Lastwagenfahrerin fuhr gegen zehn Uhr auf der Landesstraße in Richtung Weilstetten. Am Kreisverkehr zur Tieringer Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 53-jährigen Motorradfahrers der Marke Indian und seiner 61-jährigen Beifahrerin. Im Zuge des Zusammenstoßes stürzten die beiden, verletzten sich und wurden nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Das nicht mehr fahrbereite Motorrad hatte im Anschluss ein Verkehrszeichen beschädigt und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.