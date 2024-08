Zusammenstoß auf L 362: Gefährliches Überholmanöver bei Seewald führt zu Unfall

1 Die Landesstraße musste für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden.(Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Weil ein Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der L 362 bei Seewald gefährlich überholt und einen Unfall verursacht hat, ermittelt die Polizei.









Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr der 27-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem BMW auf der Landesstraße von der Erzgrube kommend in Richtung Altensteig. Auf der kurvenreichen Strecke setzte der Fahrer zum Überholen von mehreren Fahrzeugen an. Zur gleichen Zeit fuhr eine 24-jährige Renault-Fahrerin auf der Landesstraße in entgegengesetzter Richtung.