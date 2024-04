Eine 28-Jährige ist bei einem Unfall in Aichhalden am Freitag verletzt worden.

Gegen 8.45 Uhr war die Fahrerin eines VW-Golf auf der Rathausstraße unterwegs und bog auf der Kreuzung zur Hauptstraße in Richtung Sulgen ab. Hierbei prallte sie mit einem Opel Mokka einer 50-Jährigen zusammen, die vom Schramberger Weg auf die Hauptstraße in Richtung Rötenberg abbog.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Opel entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Blechschaden am VW beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.