Tragisches Unglück am Samstag in Bisingen: Ein 60-Jähriger will ausparken und unterschätzt die Geschwindigkeit eines herannahenden Autos. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Mann schwer verletzt wird.

Bisingen - Zu einem Unfall ist es auf der Hauptstraße in Bisingen auf Höhe des Imbiss’ Treffpunkt am Samstagvormittag gekommen. Der 60-jährige Fahrer eines Daimler-Benz wollte gegen 10.18 Uhr von einer Parkbucht in die Hauptstraße einzufahren. Hierbei sah er zwar einen 54-jährigen Mann, der mit seinem Renault Clio in Richtung Thanheimer Straße unterwegs war, unterschätzte aber wohl dessen Geschwindigkeit. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 54-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. An den beiden

Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro. Die Verkehrspolizei Balingen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07433/264405 zu melden.Foto: Wahl