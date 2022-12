Wer hat Schuld am Unfalltod einer 37-Jährigen in Lahr?

1 In diesem Kleinwagen starb am Mittwochabend eine 37-jährige Frau. Sie war mit ihrem Auto mit dem Lastwagen links im Bild zusammengestoßen. Foto: Einsatz-Report24

Bei einem Unfall am Mittwochabend an der Autobahnanschlussstelle Lahr hat eine 37 Jahre alte Autofahrerin ihr Leben verloren. Die Polizei sucht nun Augenzeugen, da die Schuldfrage noch nicht geklärt ist.















Lahr - Die Frau war auf der A 5 aus Richtung Süden gekommen und hatte gegen 21.20 Uhr die Ausfahrt Lahr genommen. Nachdem sie die Autobahn verlassen hatte, kollidierte sie auf der B 415 mit ihrem Toyota mit einem spanischen Lkw, der auf dem Autobahnzubringer von Lahr kommend in Richtung Schwanau unterwegs war. Dabei wurde der Toyota an der Fahrerseite mit voller Wucht getroffen und auf eine Verkehrsinsel geschleudert.

Die Fahrerin wurde in ihrem Kleinwagen eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Dagegen kam der Mann im Führerhaus des Lkw mit dem Schrecken davon.

Was zeigte die Ampel an?

Tags darauf war die Schuldfrage noch offen. Das Offenburger Polizeipräsidium bat deshalb am Donnerstag mögliche Zeugen darum, sich unter Telefon 0781/21 42 00 zu melden. Geklärt werden muss vor allem, wie die Ampel an der Einmündung der Anschlussstelle geschaltet war, als die Fahrzeuge ineinanderkrachten, ob also die Autofahrerin oder der Brummifahrer Grün hatte.

Die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg untersuchten den Unfallort bis gegen 1.30 Uhr und setzten dabei auch eine Drohne ein. Die Aufnahmen helfen dabei, die Spuren der Unfallfahrzeuge zu vermessen. "Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen auf Hochtouren, ein Sachverständiger wurde beauftragt", hieß es am Donnerstag von der Polizei.

Während der Unfallaufnahme war die B 415 in Richtung Schwanau gesperrt, ebenso wie die Auffahrt von der B 415 auf die Autobahn Richtung Norden. Einsatzkräfte der Lahrer Feuerwehr, von Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Den Schaden an dem Sattelzug und dem Kleinwagen schätzte die Polizei auf rund 20 000 Euro.