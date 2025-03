15.000 Euro Schaden nach Unfall in Lauterbach

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Am Samstagmittag ist es in der Pfarrer-Sieger-Straße in Lauterbach zu einem Verkehrsunfall mit rund 15.000 Euro Sachschaden gekommen.









Link kopiert



Ein 39-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem Opel Astra in Richtung Poststraße unterwegs, als es an der Einmündung zum Zusammenstoß mit einem Audi A2 einer 19-Jährigen kam.An den fahrbereiten Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.