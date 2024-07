Zusammenstöße: Studentenproteste in Bangladesch: Truppen im Einsatz

2 Demonstranten wollen Leistung statt Quoten. (Archivbild) Foto: Habibur Rahman/ZUMA Press Wire/dpa

Eine Regelung für Stellen im Öffentlichen Dienst hat zu landesweiten Protesten geführt. Die Regierung versucht, sie niederzuschlagen.









Dhaka - Nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei bei Studentenprotesten in Bangladesch setzt die Regierung nun landesweit die Armee ein. Das teilte das Militär mit. Seit dem Beginn der Gewalt am Dienstag seien mehr als 100 Menschen bei den Protesten gestorben - allein am Freitag mindestens 56, berichtete BBC Bangla unter anderem unter Berufung auf die Tageszeitungen "Prothom Alo" und "The Daily Star".