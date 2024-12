Zusammenspiel von Mensch und Pferd Weihnachtsreiten des Reit- und Fahrvereins Pfalzgrafenweiler

Das Weihnachtsreiten des Reit- und Fahrvereins Pfalzgrafenweiler zog auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Zuschauer an. Und denen gefiel, was die Mitglieder des Vereins auf die Beine gestellt hatten.