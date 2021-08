Zusammensein in Gauselfingen

2 Im Rathaussaal wird diesmal nicht getagt – sondern beim Bürgercafé geplauscht und wieder gelacht. Foto: Rapthel-Kieser

Der Corona-Lockdown hat in Gauselfingen eine Veranstaltungsreihe unterbrochen, die gerade erst mit großem Erfolg und großem Elan aus der Taufe gehoben worden war und vor allem von den Seniorinnen und Senioren gleich rege genutzt wurde: das Bürgercafé im Rathaussaal.

Burladingen-Gauselfingen - Zweimal, jeweils an einem Dienstag, fand es statt. Dann kam die lange Pandemie-Pause. Umso mehr freuten sich nun die vor allem älteren Gauselfinger Einwohner, dass eine gute Impfquote, gesunkene Inzidenzzahlen und Lockerungen das Beieinandersein in diesem Rahmen wieder erlaubten. Möglich machten das vor allem die Freiwilligen Adelheid Kanz-Locher und Kornelia Fanslau, die den Nachmittag organisiert hatten und den Senioren eine Auswahl an vielen leckeren Kuchen und reichlich Getränke anboten.

Nun soll der Treff wieder regelmäßig stattfinden

Ortschaftsrat Manfred Dangel schaute ebenfalls vorbei, überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung und lobte den Einsatz der ehrenamtlichen Helferinnen. Das Bürgercafé soll nun wieder regelmäßig stattfinden, so hatte es Ortsvorsteherin Silvia Entress in der jüngsten Ortschaftsratssitzung angekündigt.