Zusammenlegung der Feuerwehr: Friesenheims Räte für Kräftebündelung

1 Wie soll die Friesenheimer Feuerwehr künftig aufgestellt sein? Wie viele Abteilungen soll es geben? Diesen Fragen wird sich nun ein Fachbüro stellen und geeignete Varianten ausarbeiten. Foto: Bohnert-Seidel

Sowohl Gemeinde- als auch Ortschaftsräte sind sich einig: Geschlossen haben sie sich dafür ausgesprochen, ein Fachbüro zu beauftragen, das prüfen soll, ob eine Zusammenlegung der Einsatzkräfte in der Gemeinde Sinn ergebe.









Bürgermeister Erik Weide wünscht sich eine Entscheidung, die für die kommenden Jahrzehnte eine Richtung vorgibt. Diese sei erkennbar in einer möglichen Zusammenlegung von mindestens drei, maximal fünf Abteilungen. Am Ende sei der Gemeinderat das Entscheidungsorgan. Ein Feuerwehrbedarfsplan soll die künftige Richtung vorgeben, an der Interessierte konstruktiv in Workshops mitwirken sollen.