Zusammenkommen in Bittelbronn

1 22 Stände waren am vergangenen Sonntag im Biergarten von Bittelbronn aufgebaut, wo Interessierte gemütlich im Schatten der Bäume bummeln konnten. Foto: WAGNER Foto-Media Die Katholischen Landjugendbewegung schaffte in Bittelbronn einen Ort der Begegnung im Biergarten hinter dem Rathaus. Trödelliebhaber kamen hier auf ihre Kosten.







