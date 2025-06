Zwischen Mittwochabend und Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter vom Gelände einer Firma in der Eichwaldstraße in Haiterbach mehrere Gerüstteile entwendet, wie die Polizei in Pforzheim am Mittwoch mitteilte. Der entstandene Schaden belaufe sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Räumliche Nähe ist auffällig

Der Polizeiposten in Haiterbach prüfe derzeit, ob ein Zusammenhang mit zwei Einbrüchen bestehe, die sich ebenfalls in der vergangenen Woche im Industriegebiet ereigneten. Zumindest ist die räumliche Nähe der betroffen Betriebe auffällig. So verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.10 Uhr, unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Büroräumen in der Industriestraße.

Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob und was genau entwendet wurde, war zunächst unklar. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr. In diesem Fall drangen Unbekannte in die Geschäftsräume einer Firma in der Eichwaldstraße ein. Es wurden diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens war noch nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefon 07452/93 05-0 zu melden.

In jüngerer Vergangenheit kam es wiederholt zu Einbrüchen im Haiterbacher Industriegebiet. Ende Februar wurde so gleich in drei Unternehmen eingebrochen.

Schon etwas länger her ist eine Serie von gleich sieben Einbrüchen im Oktober 2022.

Sieben Einbrüche in 2022