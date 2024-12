An mehreren Stellen in Lahr wurden am Dienstagmorgen Anwohner von Polizeieinsätzen aufgeschreckt. Zu den Hintergründen geben sich die Behörden noch zugeknöpft.

Kreisendes Blaulicht, Polizeihunde und schwer bewaffnete SEK-Beamte: In Lahr liefen am Dienstagmorgen mehrere, offenbar konzertierte Einsätze.

Anwohner meldeten Großaufgebote in der Schwarzwaldstraße und im Stadtteil Kuhbach. Auch in Ettenheim und Kippenheim soll sich Zeugenangaben zufolge Polizei gesammelt haben.

Was dahintersteckt, war bislang weder vom Präsidium in Offenburg noch von der verantwortlichen Staatsanwaltschaft in Frankfurt zu erfahren. Der dortige Pressesprecher Dominik Mies kündigte auf Nachfrage unserer Redaktion nähere Informationen im Laufe des Vormittags an.

Zusammenhang mit Mord in Frankfurt?

Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen die Einsätze mit den tödlichen Schüssen im August am Frankfurter Hauptbahnhof zusammenhängen. Ein 54-Jähriger soll damals einen 27-Jährigen durch mehrere Kopfschüsse getötet haben.

Der Tatverdächtige, der wie das Opfer aus der Türkei kommt, lebte in Lahr. Der Mord soll ein Racheakt gewesen sein. Die Frankfurter Staatsanwalt nannte "eine Familienfehde" als möglichen Anlass für die Tat.