Zusammenfassung der Kreisliga A Süd: TGB Lahr fertigt Welschensteinach in aller Deutlichkeit ab

Die Kicker aus Mietersheim bleiben auch nach elf Spieltagen in der Kreisliga A Süd noch ohne Niederlage. Die Kinzigtäler waren am Sonntag kein Prüfstein.
SV Niederschopfheim II - SC Orschweier 6:1 (2:0). Wie erwartet gab es für den Tabellenletzten aus Orschweier beim Auftritt in Niederschopfheim nichts zu erben. Eine halbe Stunde lang vermied der Außenseiter einen Rückstand, ehe Fabio Schwend die Führung für seine Mannen gelang. Das 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel dokumentierte die Überlegenheit der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel gab es ein kurzes Lebenszeichen der Gäste durch den Anschlusstreffer von Maurice Heitz. Doch zwei Minuten später kam mit dem 3:1 gleich wieder die richtige Antwort der Hechler-Elf. Danach spielte die SVN-Reserve sehr konzentriert die Partie herunter.
Tore: 1:0 Schwend (29.), 2:0 Götz (44.), 2:1 Heitz (61.), 3:1 Götz (63.), 4:1 Sielaff (75.), 5:1 Feisst (85.), 6:1 Roche (90.+3).