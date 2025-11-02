Zusammenfassung der Kreisliga A Süd: TGB Lahr fertigt Welschensteinach in aller Deutlichkeit ab

SV Niederschopfheim II - SC Orschweier 6:1 (2:0). Wie erwartet gab es für den Tabellenletzten aus Orschweier beim Auftritt in Niederschopfheim nichts zu erben. Eine halbe Stunde lang vermied der Außenseiter einen Rückstand, ehe Fabio Schwend die Führung für seine Mannen gelang. Das 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel dokumentierte die Überlegenheit der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel gab es ein kurzes Lebenszeichen der Gäste durch den Anschlusstreffer von Maurice Heitz. Doch zwei Minuten später kam mit dem 3:1 gleich wieder die richtige Antwort der Hechler-Elf. Danach spielte die SVN-Reserve sehr konzentriert die Partie herunter.

Tore: 1:0 Schwend (29.), 2:0 Götz (44.), 2:1 Heitz (61.), 3:1 Götz (63.), 4:1 Sielaff (75.), 5:1 Feisst (85.), 6:1 Roche (90.+3).

FV Biberach - SV Oberharmersbach 0:1 (0:0). Ein Foulelfmeter entschied die Begegnung in Biberach knapp zugunsten der Gäste. Marcel Lehmann nutzte die Gunst der Stunde und traf vom Punkt ins Schwarze. Insgesamt gesehen war es eine Partie mit wenig Tormöglichkeiten. Viel spielte sich zwischen beiden Strafräumen ab. Die Gäste waren Außenseiter, machten das Spiel aber eng. Die Schlieter-Elf konnte sich nicht wie gewohnt ins Szene setzen.

Tor: 0:1 Lehmann (69./FE).



SV Kippenheim - SC Kuhbach-Reichenbach 4:1 (3:0). Für klare Verhältnisse sorgten die Schwarz-Weißen aus Kippenheim auf eigenem Grün. Das frühe 1:0 durch Philipp Herzog spielte dem SVK in die Karten. Gerken und Mousa erhöhten Mitte des ersten Abschnitts auf 3:0 und sorgten für einen beruhigenden Pausenvorsprung. Nach dem Seitenwechsel witterten die Gäste mit dem Anschlusstreffer durch Dold kurz Morgenluft, doch das war bald Schnee von gestern. Die Hausherren bestimmten weiterhin das Spiel. Der vierte Treffer gelang in der Schlussphase durch Nico Mösch.

Tore: 1:0 Herzog (5.), 2:0 Gerken (28.), 3:0 Mousa (34.), 3:1 Dold (66.), 4:1 Mösch (87.).

SV Hausach - SV Berghaupten 1:2 (0:1). Der SV Berghaupten entführte aus Hausach alle drei Punkte und bleibt hinter dem Führungstrio in Lauerstellung. Für den unterlegenen SV Hausach bleibt nach dem 1:2 weiterhin ein Rang im Tabellenkeller. Wenn man die Spielanteile gegeneinander abwiegt, hätte der SV Hausach sicher auch einen Punkt mitnehmen können. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und viele Tormöglichkeiten gab es nicht. Routinier Tonio Bayer brachte nach zwanzig Minuten seine Farben in Führung. Die Antwort des SVH kam nach der Pause. Dennoch reichte es nicht zu einem Punkt. Tore: 0:1 Bayer (20.), 1:1 Cisse (66.), 1:2 Stürzel (74.).

FC Kirnbach - SV Ortenberg 3:2 (0:1). Das 3:2 des FC Kirnbach war sicher nicht unverdient, doch unterm Strich gesehen wäre eine Punkteteilung auch ein gerechtes Resultat gewesen. Das erste Glücksgefühl hatten die Gäste, denn nach gut zwanzig Minuten brachte Kühne seine Farben in Front. Nach gut einer Stunde Spielzeit dann Freude im FCK-Lager, als Leukel den Ausgleich markierte. Doch die Gäste antworteten nach 75 Minuten durch Benamar, ehe sich in einer wilden Schlussphase die Ereignisse überschlugen. In der Nachspielzeit trafen die Hausherren dann nochmals doppelt und kamen zu drei Punkten.

Tore: 0:1 Kühne (22.), 1:1 Leukel (63.), 1:2 Benamar (75.), 2:2 Buchholz (90.+2), 3:2 Moser (90.+5).

SC Kappel - SpVgg Schiltach 3:3 (0:2). Der Tabellenzweite aus Schiltach musste sich in Kappel mit nur einem Punkt auf die Heimreise begeben. Die Kinzigtäler zeigten gleich zu Beginn, was sie vorhatten. Ergün Gürkan fackelte nicht lange und brachte mit seinen beiden frühen Treffern den Gast in Front. Der SC Kappel war sichtlich überrascht, fing sich dann aber wieder. Bologna verkürzte noch vor dem Pausenpfiff auf 1:2. Als Harter für Schiltach dann auf 3:1 erhöhte, schien der Favorit auf dem richtigen Weg. Doch der SC gab sich keinesfalls geschlagen. Rottler verkürzte nur sieben Minuten später auf 2:3 und in der Schlussphase setze die Ilhan-Truppe alles auf eine Karte und glich durch Bologna aus.

Tore: 0:1 Gürkan (2.), 0:2 Gürkan (23.), 1:2 Bologna (45.+3), 1:3 Harter (64.), 2:3 Rottler (71.), 3:3 Bologna (78.).

TGB Lahr - DJK Welschensteinach 6:0 (3:0). Die Männer um Christian Saban schreiten weiterhin vorneweg und ließen sich auch nicht von der zuletzt überzeugenden DJK aufhalten. Die Zuschaue sahen in Mietersheim eine recht einseitige Begegnung, in der die Hausherren klar die Richtung vorgaben. Torjäger Mike Gbajie eröffnete mit seinem Doppelpack in nur sieben Minuten die Partie. Yven Kraut steuerte nur kurze Zeit später das 3:0 bei. Mit diesem Ergebnis gingen sich dann beide Teams erfrischen. Die personell gebeutelten Gäste gaben auch in zweiten Halbzeit ihr Bestes, doch das war einfach zu wenig, um den Spitzenreiter vom Thron zu stoßen. Der legte noch dreimal nach.

Tore: 1:0 Gbajie (9.), 2:0 Gbajie (16.), 3:0 Kraut (25.), 4:0 Cantürk (56.), 5:0 Nicola (65.), 6:0 Nicola (77.).

FC Ohlsbach - FC Ottenheim 5:0 (2:0). Der FC Ohlsbach ist wieder in der Spur. Im Heimspiel gegen den FC aus Ottenheim zeigte sich die Wußler-Elf von der besten Seite und ließ gegen den Tabellenvorletzten nichts anbrennen. Die Gäste aus dem Ried wurden mit fünf Treffern geschlagen wieder auf die Heimreise geschickt. Die Gäste haben derzeit viele Ausfälle zu beklagen und durften mit der angetretenen Formation auch keine Wunder erwarten. Dion Geiger nutzte in Halbzeit eins gleich zwei gute Möglichkeiten zum Pausenstand. Spätestens mit dem 3:0 durch Kaspar kurz nach der Pause war jedem klar, dass es heute für die Gäste nichts zu erben geben würde. Ein Doppelpack von Schneider folgte und der Sieg war fix.

Tore: 1:0 Geiger (35.), 2:0 Geiger (45.), 3:0 Kaspar (49.), 4:0 Schneider (88.), 5:0 Schneider (90.).