Das Naturkosmetik-Unternehmen Annemarie Börlind mit Sitz in Altburg hat am Montag die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Alexandra Maria Lara bekannt gegeben.

Börlind und die Schauspielerin teilen sich die „Hingabe zur natürlichen Schönheit und Nachhaltigkeit“, erklärt das Calwer Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Alexandra Maria Lara ist seit über 25 Jahren eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen und hat in zahlreichen Oscar nominierten Filmen in nationalen und internationalen Produktionen mitgewirkt. Seit zwei Jahren ist sie die Präsidentin der deutschen Filmakademie. Sie lebt mit ihrem Mann, Sam Riley, und ihrem Sohn in Berlin.

„Wir sind begeistert, Alexandra Maria Lara als neues Gesicht unserer Marke begrüßen zu dürfen“, wird Nicolas Lindner, Co-CEO von Börlind, in der Mitteilung zitiert. „Ihre authentische Ausstrahlung und ihr Engagement für Nachhaltigkeit spiegeln unsere Werte wider und passen perfekt zu unserer Vision, mit der Kraft der Natur Menschen zum Strahlen zu bringen.“

Auch Alexandra Maria Lara freut sich laut Pressemitteilung über die Zusammenarbeit: „Ich freue mich sehr auf die Kooperation mit Annemarie Börlind, einer Marke, die für wirkungsvolle Naturkosmetik steht und auf nachhaltigen Prinzipien basiert. Ich bin stolz darauf, eine Marke zu repräsentieren, die ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt ernst nimmt und gleichzeitig innere wie äußere Schönheit fördert.“