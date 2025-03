Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden: Darum setzt die Kirchengemeinde Kirnbach auf Kooperation

1 Pfarrer Markus Luy (von links) und Versammlungsleiter Helmut Schneider verabschiedeten Konrad Keck zum Ende der Gemeindeversammlung auf eigenen Wunsch aus dem Kirnbacher Kirchengemeinderat. Foto: Buchta

Wegen sinkender Mitgliederzahlen und weniger Pfarrstellen sieht die Kirchengemeinde Kirnbach Chancen in der Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden. Auch ein Kirchenstammtisch und eine Photovoltaik-Anlage waren Thema.









Link kopiert



Nach dem Sonntagsgottesdienst fand in der Nikolauskirche Kirnbach die Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde statt. Versammlungsleiter waren Helmut Schneider und Konrad Keck. Von einer „Punktlandung“ sprach Hans-Eberhard Rök in seinem Finanzbericht, der mit einem deutlichen Plus abschloss.