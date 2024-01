Ein Mini-Hochbeet, um erste Erfahrungen im Gemüseanbau zu sammeln? Der Stuttgarter Spieleverlag will auf der Nürnberger Spielwarenmesse unter anderem mit dem Trendthema Homefarming punkten, aber auch mit nachhaltigem Wohnen .

Beim Experimentierkasten „Meine erste Farm“ arbeiten die Stuttgarter mit der scheidenden Moderatorin Judith Rakers zusammen, die 19 Jahre als „Tagesschau“-Sprecherin im Einsatz war und bei Kosmos mit „Judiths kleine Farm“ auch ihr Debüt als Kinderbuch-Autorin gibt.

Das erste Kinderbuch der ehemaligen Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers Foto: Kosmos

Auch beim Brettspiel „Homefarming“ geht es ums Gartenjahr. Man wolle spielerisch für Umweltthemen sensibilisieren, sagte Kosmos-Manager Heiko Windfelder. Spiele und Experimentierkästen sind nach Angaben von Kosmos nicht nur im Inland, sondern auch international stark gefragt.

Einstieg ins Kugelbahnsegment

Ein Großteil der Experimentierkästen wird in Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) bei der Kosmos-Tochter Columbus (Globushersteller) konfektioniert. Erfolgreich war nach Firmenangaben der Einstieg ins Kugelbahnsegment. Mit Gecko Run sei man auf Anhieb zur Nummer zwei im Markt aufgestiegen, Marktführer ist Ravensburger. Im Gegensatz zu anderen Kugelbahnen haften die Teile der Kosmos-Kugelbahn wie die Füße eines Geckos mit Nano-Haftpads an glatten Oberflächen.

Der Mittelständler, der rund 70 Prozent seines Umsatzes mit Spielwaren und den Rest mit Büchern macht und die letzten Jahre kräftig gewachsen ist, konnte 2023 in einem schwierigen Marktumfeld seinen Umsatz bei rund 180 Millionen Euro stabil halten. Das Unternehmen, das auch für Spiele wie „Catan“ oder „Exit“ bekannt ist, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, davon etwa 200 in Stuttgart, und hat laut einer Sprecherin noch offene Stellen in verschiedensten Bereichen.