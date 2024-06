Freudenstadt und die chinesische Stadt Ankang wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Vertreter beider Städte im Rathaus Freudenstadt erneuert, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Die sechsköpfige Delegation der Stadt und der Region Ankang in der Provinz Shaanxin in Zentralchina war vier Tage lang in Freudenstadt unterwegs.

An ihrer Spitze stand Bürgermeister Wang Hao. Zuvor war eine Delegation um Oberbürgermeister Julian Osswald nach Ankang gereist, heißt es weiter. „Mit dem Gegenbesuch und der Absichtserklärung wurden diese Kontakte nun verstärkt“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. „Ankang hat 514 000 Einwohner, die Metropolregion annähernd 2,5 Millionen. Auf den ersten Blick sind wir eher ungleiche Partner. Aber es gibt durchaus interessante Ansätze für eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren können“, so Osswald.

Gegenseitige Besuche und Plattform für Austausch

Das Prinzip „Gleichheit und gegenseitiger Nutzen“ sei auch in der Absichtserklärung formuliert. Vorgesehen seien gegenseitige Besuche und eine Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit.

„Konkret sollen beide Städte beim umweltbewussten Tourismus zusammenarbeiten, um diesen Wirtschaftszweig zu entwickeln und gegenseitig zu fördern“, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Austausch bei Wirtschaft, Kultur, Gesundheit, Sport, Technik und Talente

Die Partner aus China sind am Naturpark Schwarzwald interessiert, Ankang ist ein starkes touristisches Zentrum. Kontaktpartner sind daher das Büro für internationale Beziehungen der Stadtverwaltung Ankang und die Freudenstadt-Tourismus.

Allerdings solle es auch einen Austausch auf den Gebieten Kultur, Technik, Wirtschaft, Gesundheit, Sport und Talente geben.