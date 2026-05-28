Zusammenarbeit mit DKMS: Seelbacher Sonnwendlauf unterstützt Kampf gegen Blutkrebs

Der Lauf steht nicht nur im Zeichen des Sports, sondern auch der Hilfe für erkrankte Menschen. Mit der Aktion „Lauf los – der Sonnwendlauf-Charity Run“ wird die DKMS unterstützt.

Die 20. Ausgabe des beliebten Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlaufs steigt am Freitag,19. Juni. Der Geburtstag soll etwas besonderes werden, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren (wir berichteten). Höhepunkt soll wie gehabt der Hauptlauf über zehn Kilometer werden, der zu den wichtigsten Laufsport-Events der Region zählt.

Bei der Charity-Aktion „Lauf los – der Sonnwendlauf-Charity Run“ wird in diesem Jahr die DKMS unterstützt. Begleitend zur Unterstützungsaktion für Menschen mit Blutkrebs gibt’s am Lauftag von 15.30 bis 20 Uhr in der Seelbacher Sporthalle eine Registrierungsaktion für neue Stammzellspenderinnen und Stammzellspender. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, die bislang noch nicht bei der DKMS registriert sind, können sich vor Ort unkompliziert als potenzielle Stammzellspender aufnehmen lassen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Registrierung erfolgt demnach per einfachem Wangenabstrich und dauert nur wenige Minuten. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele neue potenzielle Lebensretter zu gewinnen und auf die Bedeutung der Stammzellspende aufmerksam zu machen. Weltweit sind bereits mehr als 13 Millionen Menschen bei der DKMS registriert, allein in Deutschland sind es mehr als acht Millionen. Dennoch warten viele Blutkrebspatienten weiterhin vergeblich auf ein passendes „Match“.

Entscheidend für eine erfolgreiche Stammzelltransplantation ist die Übereinstimmung der sogenannten HLA-Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient. Da es Millionen möglicher Kombinationen gibt, zählt jede einzelne Registrierung.

DKMS informiert vor Ort über Ablauf möglicher Stammzellenspende

„Mit der Registrierungsaktion möchten wir die große Reichweite und die besondere Atmosphäre des Sonnwendlaufs nutzen, um gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Blutkrebs zu setzen“, so Orgachef Thomas May vom ausrichtenden TV Seelbach. Auch seitens der DKMS wird die Aktion ausdrücklich begrüßt. Man sei sehr dankbar, dass der Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf die Arbeit der DKMS unterstütze und den Menschen vor Ort die Möglichkeit gebe, sich direkt als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen, so Olesia Schweizer, Veranstaltungsmanagerin für Spenderneugewinnung bei der DKMS. „Jede einzelne Registrierung kann für Patientinnen und Patienten weltweit die Chance auf ein zweites Leben bedeuten“, betont sie.

Die DKMS informiert vor Ort außerdem über den Ablauf einer möglichen Stammzellspende. In rund 90 Prozent der Fälle erfolgt die Entnahme über das Blut mittels eines speziellen Verfahrens, ähnlich einer Dialyse. Nur in etwa zehn Prozent der Fälle wird Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen.

Die Veranstalter des Sonnwendlaufs und die DKMS freuen sich laut Mitteilung auf viele Besucher, Läufer und Unterstützer, die am 19. Juni in Seelbach gemeinsam Sport treiben und gleichzeitig helfen möchten, Leben zu retten. Viele weitere Infos sowie das Meldeportal für alle Läufe des Veranstaltungstages gibt es unter www.sonnwendlauf-seelbach.de.

Auf Rekordkurs

Laut Sebastian Gehring, der am Abend des Sonnwendlauf die Moderation und im Vorfeld die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt, funktioniert das Rühren der Werbetrommel vor dem runden Geburtstag gut. „Wir sind auf Rekordkurs. Wir haben schon 610 Meldungen, das sind 200 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr zuvor.“