Zusammenarbeit mit DKMS: Seelbacher Sonnwendlauf unterstützt Kampf gegen Blutkrebs

Der Lauf steht nicht nur im Zeichen des Sports, sondern auch der Hilfe für erkrankte Menschen. Mit der Aktion „Lauf los – der Sonnwendlauf-Charity Run“ wird die DKMS unterstützt.
Die 20. Ausgabe des beliebten Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlaufs steigt am Freitag,19. Juni. Der Geburtstag soll etwas besonderes werden, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren (wir berichteten). Höhepunkt soll wie gehabt der Hauptlauf über zehn Kilometer werden, der zu den wichtigsten Laufsport-Events der Region zählt.